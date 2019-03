Pildid ja video: USAs nägid ilmavalgust tõeliselt erilised leopardikutsikad

Praegu on väikesed leopardid veel külastajate pilkude eest varjatud ning nendega tegelevad spetsiaalse väljaõppe saanud talitajad. Musta karvaga leopardikutsikal on melanism ehk mutatsioon, mis põhjustab nahas ja karvkattes tumeda pigmendi suuremat hulka. Beardsley loomaaia andmetel on USAs veel vaid üks must amuuri leopard ning too resideerub San Diego loomaaias.