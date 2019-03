Video: Pootsmani pruut pani tiigripoisi esimesel kohtumisel paika

Mitte kõik tiigrite mõõduvõtmised ei päädi kaklemisega — Tanya pani Pootsmani paika näksates ja patsutades. Tundub, et isastiigrile see tuska ei valmistanud, sest paarike saab omavahel suurepäraselt läbi ning Zlín-Lešná loomaaia talitajate sõnul on nad nüüdseks mitu korda paaritunud. Nii Pootsmani kui ka Tanya vanemad on pärit loodusest ja seega on tegu geneetiliselt väga hästi sobiva paariga. Kui kõik kenasti sujub, võime juba mõne kuu pärast Tšehhist beebiuudiseid oodata!