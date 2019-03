Päevakäpp: kaks vahvat vanderselli kolisid Tallinna peenest rajoonist turvakoju

Kuna Noblessner hoiab oma pisikest õde väga, nagu üks õige vend siin elus tegema peab, siis Kasside Turvakodu vabatahtlike sooviks oleks leida neile ühine soe ja armastav kodu, kus nad saaks edaspidigi üksteist hoida ja koos päevad lustides õhtusse mängida. Praegu on nad nagu kaks tilka vett — õde ei jää vennast sammugi maha ja magatakse ka tavaliselt koos üksteise otsas. Kombed on neil oma rajooni kohta igati kohased — potil käiakse ilusti, süüakse kenasti kausikesest ja kraabitakse kraapimispuud.

Seal, kus nad praegu ajutiselt peatuvad, on ka suuremad kassid, kelle pealt iga päev usinalt uusi asju õpitakse. Harjunud on nad ka koeraga, kelle kaissu üritavad kassikesed vahel magama pressida. Ühesõnaga ei oska need pisikesed kahekuused tegelased siin elus veel kedagi karta ja on kõigiga sõbrad.