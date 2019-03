Kohtutäiturid panid võlglastelt ära võetud koera eBaysse müüki

Põhja-Rein-Vestfaali liidumaa siseasjade kõneisik märkis, et kuigi loomade arestimine võlgade katteks on lubatud, ei tohiks see moraalsest vaatepunktist vaadatuna kehtida lemmikloomade kohta. Ta lisas ka, et arestitud varade müügiks tuleks korraldada avalik oksjon, mitte need anonüümselt internetti riputada. Ahleni linnavõimud kommenteerisid selle peale, et kui Edda ostnud Michaela Jordan sellega nõus on, on nad valmis müügi tühistama.