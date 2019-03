Päevakäpp: ilus poiss Mattis otsib südamesõpru

Mattis on üks tõeline kassimaailma kaunispoiss! Oma muheda silmavaatega on hurmurkass turvakodu töötajate südame juba ammu vallutanud. Mis oleks, kui ta vallutaks ka sinu südame ning alustaks elu päriskodus?

Kuigi Mattis vajab veel täieliku usalduse saavutamiseks veidi aega, on kassipoisi näol tegemist ühe toreda nurrumootoriga, kes armastab inimese toimetusi jälgida ja detektiivi kombel inimese kannul käia. See on vaid aja küsimus, millal ta paikäe otsa «komistab». Ehk võiks see olla sinu käsi, mis selle au osaliseks saab?