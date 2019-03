Päevakäpp: härra Sabaste igatseb südamesõbra järele

Juba mõnda aega on turvakodu kassikambrid vallutanud imeline härra Sabaste. Teised kassid vaatavad härra Sabastet väga kadedate pilkudega, sest tal on üleloomulikult suur ja puhvis saba, haruldane hallikas-must kasukas ning vahvad tutikestega kõrvad. Seda kaunist välimust täiendab omalt poolt muidugi ka Sabaste kaunis iseloom ning nii mõnigi tagasihoidlik kass õhkab salamisi pesas ja loodab, et on ühel päeval sama paimaias kui härra Sabaste.