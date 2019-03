Kutsikapreili ootab armastavat peret

«Koerabeebi loovutas meile loomaomanik, kelle koeral sündisid kutsikad. Kõigile teistele kutsikatele leiti kodud, kuid tema oli veel üksi alles jäänud. Kuna omanik pidi kolima majast korterisse, siis jäi tal ka ruumi vähemaks ning lisaks suurele koerale ka kutsika hoidmine muutus keerulisemaks. Rääkisime omanikuga ja ta oli nõus väikse preili meile loovutama,» kirjutab Eesti Loomakaitse Selts on Facebooki lehel.

Hetkel on koerabeebi ELSi töötaja juures hoiukodus, kelle valvsa pilgu all kutsikas kasvab. Kui kutsikaga kõik vajalikud protseduurid tehtud, siis on ta valmis uude koju minema. Uuele kodule jääb koera steriliseerimise kohustus.