Päevakäpp: Lissa ja Kisska on imestunud, sest neile pole mitte ühtegi kodupakkumist

Kisska ja Lissa lugu on ühtaegu nii rõõmus kui ka kurb. Kurvaks teeb see, et kahe noore kassi vastu pole pooleteise aasta jooksul mitte keegi huvi tundnud. Saatuselgi on siin oma roll mängida – nad ei saa sinna midagi parata, et nad on «lihtsalt» must-valged.. ega ka sellele, et nende ema valis hoiukoduks majapidamise pealinnast kaugel, kuhu kassihuvilised ei viitsi kohale sõita.

Rõõmus lugu aga ongi just Kisska ja Lissa ema roll selles loos. Kodutud kassid satuvad meile üldjuhul ikkagi püüdmise teel, kuid vahel väga väga harva otsustab mõni kodutu kass ise abi paluda. Nende ema Mirry (kes samuti siiani kodu ootab!) oli suurepärane strateeg. Kui tema pojad said paarikuusteks ja lähenemas oli kõle sügis, võttis ta kogu vapruse kokku ning kolis lastega ühe maja hoovi. Ilmselt oli ta korraliku taustauuringu teinud, loomasõbraliku majapidamise uksed avanesid peagi ning vapper ema sai oma jõmpsikad tuppa sooja ning majaperenaisest sai Pesaleidja hoiukodu.

Mida aga ema Mirry ukse vahelt sisse lipsates maha salgas ja kiivalt varjas, oli väike üllatus. Mõne päeva möödudes tõi ta soojas hoiukodus ilmale oma järgmised 5 poega. See oli tal küll hästi ajastatud, me Pesaleidjas ei kujuta hästi ette, et õnnestuks leida hoiukodu korraga 9 kassile! Ja Mirry jaoks tähendas see seda, et kõik tema 8 poega jäid ellu.

Kisska-Lissa väikesed õed-vennad leidsid kiiresti kodud, kuid kuidagi on läinud nii, et Mirry koos oma vanemate lastega elavad jätkuvalt lahkes hoiukodus suures kassikarjas. See omakorda on põhjustanud selle, et kogu see kari on väga harjunud teiste kassidega, kuid on inimese suhtes pelglikud. Hoiukodu perenaine on täna erand, igal hommikul tervitab teda terve kassikari korraga ning nõuab võidu pai, kuid sülle ei tiku neist ükski.

Kisska ja Lissa ei arvagi, et nad peaksid ilmtingimata saama kodu mõnes pealinna uusarenduses, kui üle kogu Eesti on majapidamisi, mis vajaksid hädasti hiirekütti. Nad võivad uude koju kolida koos, aga Kisska arvab üldiselt, et talle meeldiks elu ka üksi. Ta on tohutult uudishimulik kass ning väljendab oma soove väga selgesõnaliselt. Lissa seevastu, kes on sellest pesakonnast kõige arglikum, tunneb end alati turvalisemalt ema seltsis.