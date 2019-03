Suri maailma kõige kurvem elevant

Teadaolevatel andmetel kannatas elevant sügava depressiooni all. Kohaliku uudistekanali sõnul oli oma perest varakult eraldatud Flavia tuntud kui «maailma kõige kurvem elevant.» Elevandid on sotsiaalsed isendid, kes looduses elavad karjades. Flavial tuli paraku veeta kõik need vangistuses elatud aastad üksinda.