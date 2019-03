Päevakäpp: lummavate silmadega Miranda tahab saada lõpuks märgatud

Turvakodus sai Miranda selgeks palju õppetunde – tema madal enesehinnang hakkas kasvama ning ta sai iga päevaga aina teadlikumaks, kui imeline ta päriselt on. Miranda mõistis, et tema on siia maailma sündinud kindla eesmärgiga- eesmärgiga olla kellegi parimaks sõbraks ja kaaslaseks. Hetkel on Mirandal käsil õppetund «head asja tulebki kaua oodata,» sest kuidas muidu seletada, et see imekaunite silmadega triibikutirts on juba aasta aega kodu oodanud?