Politsei uurib juhtumit, mille käigus teismeline hammustas opossumil tüki küljest

Videost on näha, kuidas poiss hammustab opossumit alt poolt, rebib temast tüki välja ja mälub seda. Klipist võib näha ka opossumi liigutamist, mis tähendab, et vaene loom oli antud hetkel elus.

Kahjuks ei piirdu opossumite väärkohtlemine Queenslandis selle juhtumiga, hiljuti on tuvastatud veel kolm rünnakut antud looma vastu. Kõiki juhtumeid seob asjaolu, et häirivast teost on sotsiaalmeediasse postitatud pilt või video.