Võrumaal said autolt löögi kaks sõiduteele jooksnud koera

Tõsi ta on, et maapiirkonnas on tavapärane, et koerad ei ole aias või ketis kinni, vaid käivad vabalt ringi. Omanik arvab, et koer tunneb oma territooriumi piire ega lähe kaugemale. Ja kui ka läheb, pole sest midagi – koerad on ju kõik see aeg külades ringi jooksnud.