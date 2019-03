Tundub, et doktor Antini on populaarne nii loomade kui ka inimeste seas, sest tal on Instagramis märkimisväärne arv jälgijaid, lausa 1,1 miljonit. Lisaks on nägusal veterinaaril ka oma teleseriaal, mis kannab pealkirja «Evan Goes Wild.» Vaata, milliste põnevate isenditega Antin igapäevaselt tegeleb.