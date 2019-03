Päevakäpp: karmi elusaatusega kassipiiga Tuhka otsib oma inimest

Täna elan ma Kasside Turvakodus, kuid veel mõni aeg tagasi elasin Ida-Virumaa tänavatel. Oh, need ajad olid õudsed ning need on jätnud jälje minu silmadele. Kuid ära minu pärast muretse! Kuigi mu nägemine ei ole hea, siis tajun ma varje väga kenasti ning kuulmine on ka tipptasemel! Vabatahtlikud alatasa imestavad, et kuidas ma küll nii kiire reaktsiooniga olen ja kõik suletutid kinni püüan... See on minu isiklik saladus! Mul on ju kõrvad nii tasemel!