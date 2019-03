Kurb: vaata, milline hulk ribisid sai pisikesele kutsikale saatuslikuks

On äärmiselt kahetsusväärne, et pisikese kutsika lugu nii lõppes. Olgu see kõikidele loomaomanikele õppetunniks, et lemmikutel ei tohi olla ligipääsu sellistele toitudele, mis võivad nende elu ohtu seada. Koerte jaoks võivad toksilised olla ka pealtnäha ohutud söögid, näiteks avokaadod, šokolaad ja viinamarjad.