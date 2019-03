Päevakäpp: kodu ootab õrn ja ebamaine kassitirts Daisy

Pisike ja hell Daisy oli turvakodusse jõudes ehmunud, kuid hella hoole all on ta muutunud paitusi armastavaks karvapalliks. Tagasihoidlikult oma peakest paikäte vastu puksides hakkab Daisy nurrumootor tugevalt põrisema ning pehmed käpakesed hakkavad heameelest pehmet pesa sõtkuma. Nendel hetkedel pigistab Daisy silmad kinni ning unistab, milline tunne oleks elada päris oma kodus. Ta ei ole iialgi saanud tunda kodusoojust, päris isiklikke paikäsi ega oma inimese armastavaid pilke. Kui kaua peab üks hell kassitirts oma õnne ootama? Miks on saatus vahel nii julm?