Oskad aidata? Kasside Turvakodu on asjaliku torumehe otsingul

Armsad Sõbrad, täna pöördume teie poole teistsuguse murega kui tavaliselt. Kes on meie tegemiste pikaajalised jälgijad, on kursis, et turvakodu köögipõrand on ääretult lagunenud ning vajab kiiremas korras remonti. Selleks, et saaksime põrandaremondiga alustada, vajame aga hädasti ühte torumeest, kes vaataks üle meie põranda all olevad veetorud!