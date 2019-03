Eesti inimesed ei ole oma lemmiklooma ravikuludeks valmis

«Lemmikloomakindlustus ei ole Eestis veel kaugeltki iseenesestmõistetav. Inimesed kindlustavad küll enda tervist, autot või kodu, aga lemmiklooma tervist paraku tihti mitte,» tõdes Jürgen Mitt. «Lemmikloomakindlustuse olemasolu korral on arstil võimalus tegeleda otse abi vajava patsiendiga ja aidata teda nii nagu vaja, selle asemel, et keskenduda loomaomanikuga arvutamisele ja läbirääkimistele, kuidas looma aidata olukorras, kus ei saa teha vajaminevaid protseduure või analüüse.»

If Kindlustuse varakindlustuse tootejuhi Veiko Sepa sõnul on inimeste hulk, kes oma lemmiklooma kindlustavad, aastatega oluliselt suurenenud, mis viitab nii teadlikkuse kasvule ühiskonnas kui ka sellele, et inimesed hoolivad oma lemmikute eest enam. «Peame aru saama, et kui inimeste puhul katab reeglina raviarved Haigekassa, siis lemmikloomade ravikulud jäävad omaniku kanda. Inimestel ongi tähtis hinnata oma võimalusi, milliste kuludega tullakse toime ja millisel juhul on abi kindlustuslepingu sõlmimisest,» selgitas Sepp.