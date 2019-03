Uuring: kass on nõme, sest sina oled halb omanik

Teadlased küsitlesid 3000 kassiomanikku. Nad uurisid nii neljajalgsete sõprade käitumise ja elustiili kohta kui ka omanike endi. Tulemused olid üllatavalt sarnased nende uuringutega, milles on käsitletud lapsevanemate ja võsukeste suhteid. Uuringus leiti, et keskmiselt kõrgemate neurootilisuse näitajatega inimeste kassidel on suurema tõenäosusega käitumisprobleemid. Nende käitumine ilmutas märke stressist – selliste omanike kassid olid tihti agressiivsemad ja ärevushäiretega.