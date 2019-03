Vanad ripsmetušid aitavad päästa metsikut loodust

Need väikesed harjad on ideaalsed, eemaldamaks loomadelt kirpe, tinge ja teisi elukaid, kes nende karvkattel võivad pesitseda. Näiteks on pardipoegade karva raske puhastada, sest see on väga õrn. Nüüd on varjupaiga töötajad aga leidnud, et ripsmetuši hari sobib ka selleks justkui valatult.