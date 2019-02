Video: autolt löögi saanud leopardikutsikas peab uuesti käima õppima

«Kuna leopard on noor, on tema võimalused paranemiseks oluliselt paremad kui vanematel loomadel,» sõnas Wildlife SOSi juhtivveterinaar Ajay Deshmukh. Vigastusest taastumiseks loodi leopardile teraapiaprogramm, mis koosneb venitustest, massaažidest ja kõigest muust, mis looma lihaseid tööle sunnib. Et looma selgroog sirgena hoida, ehitati talle ka tugiraam.