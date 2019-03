Päevakäpp: Tibbs arvab, et tema polegi õnne väärt

Esimesel õhtul peitus Tibbs sügavale pessa ning lootis, et ta on endiselt nähtamatu, just nii nagu tänavalgi. Järsku aga ilmusid nähtavale käed — hirmutavad, võib-olla et isegi ohtlikud. Käed tõusid Tibbsi poole ning kassitirts pigistas silmad hirmust kinni. Seekordsed käed aga ei teinudki halba. Need käed tõstsid pessa hoopis kausi koos maitsva konserviga ja kohendasid pesaalust tekki.