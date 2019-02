Prügimäelt kinolinale: koer Shelby elu on tõeline Hollywoodi tuhkatriinulugu

Shelby elu algus möödus USAs Tennessee osariigis asuva prügimäe territooriumil elades. Sealt korjas parasiitidest puretud ning kondise koera üles kohalik koerte varjupaik, mille töötajad lootsid neljajalgsele uue kodu leida. Varjupaiga esindaja Megan Buhleri sõnul oli Shelby esialgu veidi hirmunud, ent saades aru, et inimesi võib usaldada, muutus ka tema käitumine. «Vähehaaval hakkas Shelby tõeline iseloom kartliku kesta alt välja tulema,» meenutas Buhler. «Ta nautis tähelepanu ja hellitusi ning oli õnnelik, et tema ümber olid kaitsvad seinad.»

Buhler nentis, et ta poleks kunagi arvanud, et mõni nende varjupaigast pärit neljajalgne võiks mingil moel tuntuks saada. Saatus tahtis aga teisiti — ühel päeval saabusid varjupaika filmitegijad, et leida neljajalgne staar linateosesse «Koera kodutee». Kirjanik W. Bruce Cameron, kelle raamatul film põhines, kirjeldas oma teoses Bellat kui pitbulli segu koera ning justnimelt Shelby oli kutsa, kes lõpuks valituks osutus.

«Koera kodutees» on Shelby kehastatav Bella veteranide tugikoer. Sarnase ameti peale läks üle ka Shelby ise — peale võtete lõppu kolis ta koertetreener Debbie Pearli juurde ja käib nüüd lastehaiglates patsientidel külas. «Ükskord ammu oli Shelbyt ootamas lühike ja kurva lõpuga teekond, kuid nüüdseks on kõik muutunud,» sõnas W. Bruce Cameron. «Ta on palju enamat, kui lihtsalt filmitäht — ta on ilma mingigi kahtluseta üks erakordne ja võrratu koer.»