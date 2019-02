Kas teadsid, et lisaks koertele-kassidele hüljatakse loomade varjupaikadesse ka närilisi ja jäneselisi? Tihtipeale võtavad inimesed ühe viimastest endale lemmikuks lootuses, et tegu on lihtsasti ülal peetava loomaga ja peavad siis pettuma, sest hoolitsus nõuab arvatust rohkem aega ja koormust. Kuidas üht närilist või jänest ülal pidada, uurib saatejuht ja loomasõber Kertu Jukkum.