Päevakäpp: pehme Pilvekese ootus on veninud nelja aasta pikkuseks

Pilveke on hell lumivalge kass, kes armastab siin elus paljusid asju, kuid selle nimekirja eesotsas on konservid, teised kassid ja pehmed paitused! Lisaks konservile paneb Pilvekese südame heldima ka teiste kasside seltskond. Alatasa võib Pilvekest kohata kellegi kaisus tudumas või hellalt peamükse jagamas. Muidugi peab Pilveke ka paitustest lugu.

Mõelda vaid, et kõik need neli aastat on Pilveke pidanud hakkama saama vabatahtlike paikätega ning unistus isiklikest paikätest näib püüdmatu. Nüüd soovibki Pilveke leida päriskodu, kus ootaks ees mõni teine nurrumootor, oleks palju maitsvaid konserve ning leiduks päris isiklikud paikäed.