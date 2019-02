Kasside lõikamata jätmise tagajärg: 66 000 järglast kuue aasta jooksul

Seltsi sõnul aitab emaste lemmikloomade steriliseerimine ja isaste kastreerimine vähendada kodutute loomade arvu. Steriliseerimata emakass ja kastreerimata isakass võivad ühe aasta jooksul juurde tuua 12 kassi. Kolme aastaga võib see arv ulatuda juba 376-ni, mis tähendab, et kuue aastaga võib olla juures juba 66 000 uut kassi.

«Lemmikloomade lõikamata jätmist võib pidada üheks põhjuseks, miks loomakaitsjad lahendavad endiselt probleeme, mis on seotud lemmikute hülgamisega, abitusse seisundisse jätmisega või lausa juhtumitega, kus on uputatud või muul moel tapetud loomapoegi,» kommenteeris ELS-i otsese abistamise juht Margit Midro. «Eestis leidub veel ka kassikolooniaid, mis on saanud alguse hüljatud või vabakäigul elavatest lemmikutest, kes on tänaval saanud valimatult paljuneda.»