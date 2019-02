Ära maga maha! Juba homme saab loomaaias lähemalt tutvuda jääkarudega

Jääkarupäeval loomaaia Polaariumis saab kuulda jutte jääkarudest Aleksei Turovskilt ja loomaaia juhtivspetsialistilt Anne Saluneemelt. Lisaks on võimalus lähemalt uurida jääkaru karva ning õppida jääkarusid joonistama. Nutikamatele jääkarutundjatele on välja pandud ka magusad preemiad. Sel päeval tasub mõelda, mida igaüks meist saaks teha jääkarude aitamiseks ning süsihappegaasi keskkonda paiskamise vähendamiseks.

Üritusel osalemine on talviselt soodsa loomaaia piletiga. Loomaaia Rocca Al Mare poolne põhjavärav on avatud kuni kella 16ni. Illu kohvik kella 17ni.

Jääkaru on maailma suurim maismaakiskja. See lihatoidulisim ja arengulooliselt noorim liik karude peres on arktiliste jääväljade väsimatu rändur, kes veedab oma elu põhiliselt hulkudes suurte lahvanduste ja rüsijää piiril, kus leidub enim saakloomi. Oma suurele kogule vaatamata on jääkaru kiire ja osav liikuja, samas ka hea ujuja ja sukelduja. Tüüpiline Arktika-asukas, keda külma eest kaitseb tihe karvastik ning paks rasvakiht.

Jääkaru kadumine võib põhjustada suuri häireid kogu Arktika ökosüsteemis. Veelgi enam, sest Arktika ei ole Maal isoleeritud keskkond, vaid see on tähtis osa kogu maailmamere ökosüsteemist. Viimase tähtsust, kaasa arvatud inimese jaoks, kelle toidulauda see märkimisväärselt rikastab, ei saa aga kuidagi üle hinnata. Arktika ökosüsteem, mis hõlmab väga kitsa kohastumusega liike, on iseäranis haavatav, olgu siis kiirete keskkonna-muutuste tõttu või seotud mõne liigi kadumisega. Jääkaru kadudes suureneks järsult hüljeste populatsioon, mis mõjutaks kalade ja koorikloomade arvukust. See omakorda avaldaks mõju lindudele, vaaladele, aga ka inimestele.