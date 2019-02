Fotod: aiast plehku pannud siga meelitati koju paki küpsistega

Loomulikult ei suutnud Charlotte maiustele vastu panna ning ajal, mil siga küpsiseid nosis, sai Hoffman ta rihmastatud ning üheskoos asusid nad koduteele. Middletowni politsei poolt tehtud postituse all kommenteeris Hoffman, et Charlotte on tema lemmikloom. «Charlotte elab toas, ent käib õues häda tegemas, sööb veidi rohtu ja kaevab auke,» kirjutas Hoffman. «Ta on kogu talle osaks saanud tähelepanust ülimalt meelitatud.»