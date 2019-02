Äärmiselt haruldane juhtum: albiinokilpkonna süda lööb rinnakust välja

29-aastane New Jerseyst pärit Aquilina sõnul on Hope tema elu nii mitmel moel mõjutanud. «Ta on nii väike, haavatav ja õrn, kuid samal ajal kartmatu. Ka teised inimesed näevad seda, mistõttu pöördutakse minu poole üle terve maailma. Ta annab mulle ja ka paljudele teistele inimestele lootust, et kõik on võimalik,» ütles mees.