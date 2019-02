Otsingukoerad eelistavad diivanil pikutamisele töötegemist

Kui politseile saabub teade metsa kadunud või varingu alla jäänud inimesest, kaasatakse otsingutesse ka neljajalgsed. Tehnika on ju hea asi – termokaamerad, droonid ja muud uhked vidinad –, kuid tihtipeale on just otsingukoera hoolega treenitud nina see, mis juhatab abistajad hättasattunu juurde.