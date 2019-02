Päevakäpp: haldjakass Jete suudab igaühe oma lummusesse haarata

Jete on nii ebamaine, et teda vaadates võtab miski inimese justkui oma embusesse. Ilmselt on see tugev armastus, mida Jete kiirgab ja mis inimese märkamatult enda võrku mässib. Need lumivalged sõtkuvad käpakesed rajavad tee sinu südamesse, kaunid rohelised silmad puurivad südant ning see roosa ninanöps purustab nunnumeetri.