Uude koju üheskoos: varjupaigas toimus eaka koerapaari pulm

Jack ja Diane on kumbki orienteeruvalt seitsme kuni kümneaastane ja nad on üksteisesse äärmiselt kiindunud. Koerad leiti koos, varjupaigas on nad pidevalt koos ning see tähendab, et uude koju saadetakse nad ka ainult ühekoos. Varjupaiga töötajate sõnul on nad niikuinii täpselt nagu vana abielupaar, miks siis mitte see ametlikuks teha.