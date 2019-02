Päevakäpp: rohesilmne Ebony ootab kedagi, kes tema silmad särama paneks

Ebony on umbes 4-5-aastane keskmist kasvu Viljandist pärit kassike, kes on päris oma kodu ootanud terve oma elu. Tal ei ole kunagi olnud kedagi, kes oleks päris tema oma või kedagi, keda täielikult usaldada. Päris oma kodus saaks ta kindlasti oma hirmust üles ja temast saaks tõeliselt truu sõber.

Võimalik, et Ebonyst ei saaks kunagi päris lembelist kaisukiisut, aga nii nagu ka inimesed on erinevad, on ka kiisud erinevad. Ent kui talle vaikselt läheneda, saab talle juba mõnikord ka mõne õrna pai teha ning pisikesest sulepulgamängust ta samuti ära ei ütle.