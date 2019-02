Tänavatel jäätõrjeks kasutatav sool on ohuks lemmikloomade tervisele

«Eriti halb on see, et koer tahab end ju puhastada ja lakkuda,» sõnas Järvela. «Kui aga tema käpad ja karvad on soola täis, satub see suhu, hakkab ärritama limaskesta ning suuremate koguste puhul põhjustab ka kõhuvaevusi.» Veterinaar nentis, et tänavasoola poolt tekitatud probleemid on aladiagnoositud, sest inimesed ei pöördu arsti juurde ja ootavad, et probleem lihtsalt üle läheks. «Sool võib kõige sagedamini põhjustada kergelt kehva olekut ja kõhulahtisust ehk vaevusi, mida koeraomanik sellega seostada ei pruugigi,» rääkis Järvela.