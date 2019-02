Uuring: inimeste muretsemine põhjustab kassides stressi

Nottingham Trenti ülikoolis tehtud uurimus näitas, et kassid on võimelised meie emotsioone tunnetama ja peegeldama. See aga tähendab, et kui stressis oled sina, on stressialtim ka sinu kass. Uurimuse käigus analüüsiti 3331 kassi ja nende omanike iseloomu, tervist ja käitumismustreid. Selgus, et neurootiliste kassipidajate neljajalgsete kaaslaste hulgas oli tunduvalt rohkem loomi, keda vaevasid stressist tingitud tervise- ja käitumisprobleemid ning agressioon. Närvilisemate omanike kasside hulgas oli levinum ka ülekaalulisus. Kassid, kelle omanike vaimne tervis parem oli, olid samuti parema tervise juures — nende kehakaal oli normaalsetes piirides, nad olid suhtlemisaltid ja avatud.