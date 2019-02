Päevakäpp: ellujäämise enese kätesse võtnud Simoni unistus pole ikka täitunud

Üks asi teeb aga Simmule muret — mida suuremaks tema kasvab, seda pisemaks hoiukodu jääb. See on üks veider värk, sest sinna kolides ei tundunud tuba sugugi nii väike. Nüüd aga saab vaevalt hoo üles võtta, kui juba peab kõigi nelja käpaga pidurdama, et mitte oma armsat nosplit vastu seina lömmi joosta. Ja hoiukodu kassiprouad on ka ühed parajad sohvakartulid, kes ei pea maadlemisest, palliveeretamisest ega muust sportlikust tegevusest üldse lugu. Sestap mõtlebki kiisupoiss, et küll oleks alles tore, kui leiaks sellise kodu, kus on ruumi ringi joosta ja kus on ehk mõni neljajalgne ees ootamas, kellega mürglit teha.