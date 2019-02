Soome piirilinn on hädas Venemaalt sisse trügivate metsistunud koertega

Komissar Jarno Saarinen selgitas, et üldjuhul on karjades seitse-kaheksa koera. Venemaale kuuluv Svetogorsk (soome keeles Enso) asub Imatrast vaid mõne kilomeetri kaugusel ning praegu usub Soome politsei, et koerad on tulnud piiri tagant. Seni pole koertega seoses mingit ohtlikku intsidenti juhtunud, kuid Saarineni sõnul võivad loomad olla ettearvamatud.