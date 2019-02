Fotod: Tallinna loomaaias saab peagi näha uut lumeleopardi

Deli sündis Varssavi loomaaias ja kolis Tallinna 2014. aasta varakevadel. Deli on väga viletsa isuga ja ei puutu vahel päevade viisi talle ette nähtud lihatükki, aga kaneel talle meeldib. Deli seniseks kaaslaseks on olnud samuti Otto nime kandev lumeleopard, kellega koos on üles kasvatatud üks kutsikas, 2015. aastal sündinud Nala. Viimane elab praegu Magdeburgi loomaaias.

Lumeleopardid ehk irbised on kõrgmäestikus elamiseks kohastunud kaslased, kelle arvukus looduses on 5000–6000 isendi ringis. Sise-Aasia kõrgmäestikes võib irbist kohata 12 riigi territooriumil, kuid elupaikade killustumine, saakloomade arvukuse vähenemine, salaküttimine ja häirimine on teinud temast eriti ohustatud liigi. Lumeleopardil on nii suurte kaslaste ehk pantrite kui ka väikeste kasside tunnuseid: keha mõõdud ja ümmargused pupillid lähendavad neid pantritele, samas sisse- ja väljahingamisel nurrumine, kehaehitus ja käitumine aga väikestele kassidele. Kõrgmägede äärmuslikes tingimustes hakkama saamiseks on lumeleopardil mitmeid kohastumusi: punaliblede rohkus veres võimaldab siduda paremini hapnikku kõrgmägede hõredas õhus, tihe karvakasukas peab hästi sooja, madalad jõulised käpad ja hästiarenenud rinnalihased võimaldavad teha pikki hüppeid, pikk saba aitab hüppel hoida tasakaalu ja ümber kere keeratuna annab lisasooja.