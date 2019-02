Aita abivajajat: kiisulaps Täpp vajab toetust, et elupäästvale operatsioonile minna

Et kiisupojad kosuks, said nad probiootikume ja vitamiinipastat. Kuuvanuseks saades läbisid mõlemad ka parasiiditõrje, ent Täpi terviseprobleem ei kadunud. Kümneid kordi käidi Täpiga kliinikus, kuid arstide soovitused loodetud muudatusi kaasa ei toonud. Eritoidud, ensüümipulbrid, probiootikumid, elektrolüüte sisaldav puljong ja kolm eri antibiootikumikuuri — kõik need proovis Täpp läbi, aga asjata.

Nüüd on aga kassike sirgunud piisavalt suureks, et kannatada põhjalikumaid uuringuid. Ultraheli käigus selgus, et Täpi maos on vabalt ringi liikuv moodustis. Veterinaarid kahtlustavad kasvajat või väiksena sisse söödud võõrkeha mis vaevusi põhjustab, ent selgust saab anda vaid operatsioon.

Esialgsete arvestuste kohaselt läheb Täpi abistamine Pesaleidjale maksma 400 euro ringis ning ühele annetustest tegutsevale organisatsioonile on see ääretult suur summa. Seetõttu palub Pesaleidja nüüd abi, et noorele Täpile eluvõimalust pakkuda. Iga väiksemgi panus loeb ja iga sent annab lootust, et Täpi tervis saab sedavõrd korda, et kass saaks lõpuks päriskoju kolida.