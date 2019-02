Päevakäpp: 1095 päeva koduta — Merida ootab ikka veel

Merida istub päevast päeva välisukse kõrval riiulil. Ta on justkui võtnud nõuks, et ei liigu enne, kui näeb, et justnimelt tema inimene uksest sisse astub. Seni ei ole seda õiget veel tulnud ning nii on Merida istunud riiulil juba tervelt kaks aastat. Kõik 1095 päeva on ta oodanud ja nukrutsenud. Iga kord kui turvakodu uks on avanenud, on tema hinges tärganud lootus, et ehk nüüd.. Kuid ei. Seni pole keegi veel Meridale külla tulnud.