Pootsmanist võib saada Euroopa loomaaedade olulisim isastiiger

Nii Pootsmani kui ka Tanya vanemad on pärit loodusest ning seega on tegu geneetiliselt väga hästi sobiva paariga. Kahe looma tutvustamine on aga kõrge riskiga — alles hiljuti hukkus Londoni loomaaias sumatra tiiger Melati, kelle värske kaaslane Asim ta maha murdis. Esimeste kohtumiste põhjal on Zlíni loomaaia talitajatel ja juhtkonnal aga alust loota, et Tanya ja Pootsman hakkavad hästi läbi saama.