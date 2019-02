Esimese teate kahe kuldse retriiveri kohta sai ELL 2018. aasta augustis. Läänemaa piirkonnajuht Kaija Paalbergile anti teada, et T.K. on jätnud oma kaks koera kolmeks päevaks üksi koju ilma vee ja toiduta. Ilmad olid väga palavad ja ilma veeta on igal elusolendil piinav pikalt olla. «Kaija helistas talle, kuid sai ainult sõimata. Tema sõnul polevat tema koerad kellegi asi, mingid halvad naabrid tahtvat halba ja üldse on see mingi vale kõik,» kirjeldas ELL olukorda.