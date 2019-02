Päevakäpp: Härra Sabaste suurimaks uhkuseks on tema imeline saba

Kui Sabatäht ja Härra Sabaste oleksid turvakodus kohtunud, siis oleks ilmselt alguse saanud sajandi kõige suurem võistlus. No kellel ikkagi on kõige suurem ja vingem saba? Vabatahtlikud ei julge ega oskagi siin hinnangut anda, sest mõlemad on oma sabad ümber nende mässinud.

Lisaks uhkele sabale on Härra Sabastel ka ääretult vahva kasukas ning kaks imepikka kihva, mis alatasa tema suust välja paistavad. Kas tegemist on hoopis ühe väikese nahkhiirega? Me tahaks loota, et ei, sest kõrgel lae all hüppamise asemel armastab Härra Sabaste pigem inimese jalgu hõõruda ning paituste saamiseks inimese ees surnut teeselda. «No kas ükskord tehakse pai või ei tehta?» mõtleb Härra Sabaste siis kavalalt.