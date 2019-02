Päevakäpp: mõmmikkass Bandiidi sees tuksub õrn ja armastust täis süda

Kassipoiss Bandiit saabus Kasside Turvakodusse otse Lõuna-Eestist Moostest. Kui esialgu tundus, et Bandiit on uhke ja suursugune kass, kellele kõik teised alt üles vaatavad, siis nüüdseks on selgeks saanud, et Bandiit on hoopis teistsugune.