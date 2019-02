Rootslased ahastuses: teadlased panevad uuringute raames koeri magama

Ülikooli eksperimentaalmeditsiini laboris läbi viidava uuringu eesmärgiks on välja selgitada, kui hästi ühildub uut tüüpi hambaimplantaat inimkoega. Katsete käigus eemaldati kuuelt labradori tõugu koeralt kolmandik nende hammastest ning asendati need implantaatidega. Veebruari lõpus, kui esimene katseperiood läbi saab, pannakse koerad magama, et nende verd ja kudesid analüüsida ning uurijate sõnul saab analüüsi jätkata vaid surnud loomade peal. Koerad valiti katsejänesteks seetõttu, et nende sülg ning suus leiduvad bakterid on inimeste omaga üpriski sarnased.