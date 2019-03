Üliharuldased kaadrid: Aafrikas nähti üle sajandi taas musta leopardi

FOTO: PIC BY Will Burrad-Lucas / CATER / Caters News Agency / Scanpix

Läbi aegade on usutud, et mustad kassid toovad õnnetust. Fotograaf Will Burrard-Lucas on aga õnnega koos, sest tema Keenias üles seatud rajakaamerad tabasid ääretult erilise musta kassi toimetamised.