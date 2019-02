Fotod: lumme mattununa leitud kass jahmatas paljunäinud veterinaare

Fluffy kodulinna Kalispelli tabas jaanuari lõpus suur lumetorm. Kui tema omanikud 31. jaanuaril töölt koju saabusid, leidsid nad oma armastatud neljajalgse alajahtununa lumehangest, jääsegused kamakad karvadesse külmunud. Kuidas Fluffy sellisesse olukorda sattus, pole kindel — tegu on küll peaasjalikult õues elava kassiga, ent neljajalgse omanikud ehitasid talle ka sooja ja kuiva varjualuse, kuhu Fluffy sel päeval millegipärast ei jõudnud.

Fluffy omanikud teavitasid kohalikku loomakliinikut kassi seisukorrast ning kui Fluffy veterinaaride juurde jõudis, olid nood juba valmis teda üles sulatama. Muuhulgas kasutati selleks sooja vett, fööne ja kuivi käterätikuid. Kassiga tegelenud loomaarst Jevon Clark nentis, et oma 24-aastase töökogemuse jooksul ei olnud ta sellist vaatepilti varem näinud. «Tema kehatemperatuur oli nii madal, et meie kraadiklaas ei suutnud seda lugeda,» rääkis Clark. «Kasside tavaline kehatemperatuur jääb 37-39 kraadi ringi, Fluffy oma oli kahtlemata alla 32 kraadi.»

Möödunud neljapäeval teatas Kalispelli kliinik sotsiaalmeedias, et imekombel oli Fluffy täielikult taastunud ning tundis end hästi. Kass on nüüdseks tagasi kodus ning et sarnaseid ohtlikke olukordi vältida, hoiavad omanikud teda talve lõpuni toas.