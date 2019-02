Päevakäpp: kassipojast täiskasvanuks — Emil ootab juba kaks aastat

Nüüd on sellest päevast kohe-kohe möödumas kaks aastat ning Emilist on kasvanud nooruslik ja mänguhimuline kassipoiss. Ta on üks turvakodu erilisemaid kasse, sest on vähe seesuguseid nurrumootoreid, kes valimatult kõikide kassidega seltsiksid. Just Emil on see, kes võib teiste kassidega tundide kaupa turvakodus mürada ning Emil on lausa nii hulljulge, et ei löö risti ette isegi suurele Murikule kaela hüppamisel. Kõik kassid saab mängupisikuga nakatatud ning isegi esialgu tusane Murik võtab mängutuurid üles.