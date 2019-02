Maailma vanim vangistuses elanud elevant suri 88-aastasena

Templi juhtkond kinnitas uudisteagentuurile AFP, et Dakshayani eest hoolitseti hästi ning kuna tema loodusesse laskmine ei olnud praktilistel kaalutlustel tehtav, võimaldati talle võimalikult palju liikumisruumi. Suurbritannia loomakaitseühingu Action for Elephants andmetel elab India templites praegu 800 elevanti ning neist enamiku elamistingimused on jahmatavalt halvad.