Päevakäpp: Elina kõnnib ja kõnnib, aga koju ei jõua

Elina on turvakodu jooksuratta kõige agaram kasutaja. Ikka ja jälle võime kohata Elinat jooksurattal kõndimas. Vahepeal tõmbab kassitirts hinge ning vaatab ringi, kas ta äkki suutis end juba päriskoju kõndida? Kui ta näeb, et ümbruskond on ikka sama, hakkab Elina jooksma... Ta jookseb ja jookseb, jookseb ja jookseb, kuid ometigi ei jõua ta päriskoju ning tema ümber on need samad turvakodu seinad.

Meie pisikene paimaias ja tagasihoidlik Elina loodab väga, et kuskil on üks perekond, kes peab lugu malbetest ja paimaiatest triibikudest. Elina soovib, et ühel päeval jooksurattal joostes peatuks kassitirtsu ees TEMA. TEMA, kes kingiks Elinale pehmeid paituseid ning sõnaks, et tema ongi see, keda Elina nii kaua oodanud on.